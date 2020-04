Exzellente Vernetzung in der Branche und die langjährige Zusammenarbeit der Geschäftsführer erleichtern die Lösungsfindung für die Probleme der unabhängigen Asset Manager Sowohl institutionelle Investoren, also zum Beispiel Family Offices und Dachfondsmanager, aber auch private Anleger suchen gerade im Niedrigzinsumfeld, in dem eine Buy and hold-Strategie mit sehr sicherenStaatsanleihen nicht mehr möglich ist, nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...