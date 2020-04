FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSMC XFRA GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01 0.052 EURLV2B XFRA US52736R1023 LEVI STRAUSS + CO. CL.A 0.074 EURWM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.442 EURSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.055 EURSJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.009 EURPRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.727 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.616 EUR3L4 XFRA US3765491010 GLADSTONE LAND CO.DL-,001 0.041 EURI93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.005 EUR3RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2 0.137 EURVPK5 XFRA NL0009432491 KON. VOPAK NV EO -,50 1.150 EURSIKB XFRA US82674R1032 SIKA AG UNSP.ADR O.N. 0.219 EURC8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.028 EURFNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.109 EURD9F2 XFRA GB00B1VNSX38 DRAX GROUP LS-,1155172 0.108 EURKQ1 XFRA GB00B0HZPV38 KAZ MINERALS PLC LS -,20 0.074 EURHGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001 0.040 EURLGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.144 EURFG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.215 EURGIUV XFRA DE000A0Q8HP2 ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) 0.860 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR21T XFRA GB00B3FLWH99 BODYCOTE PLC LS -,1727272 0.159 EURI93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.005 EUR1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 0.887 EURH4ZW XFRA IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM L.AM. UC.ETF 0.081 EURH4ZJ XFRA IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 0.104 EURH41I XFRA IE00BKZG9Y92 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DL 0.067 EURH41J XFRA IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL 0.071 EURH41N XFRA IE00BGHHCV04 HSBC MSCI SAUDI AR. 20/35 0.084 EURH4ZL XFRA IE00B5L01S80 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DL 0.166 EURH410 XFRA IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EM UC. ETF DL 0.024 EURMPQ XFRA US55302T2042 MHP SE GDR S/2 0.258 EURMUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.083 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.020 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.003 EUR