Aufgrund des Wiederaufbaus der Europäischen Union nach der Coronakrise rücken die Corona-Bonds in den Fokus. Die südlichen EU-Länder würden dabei gerne Ihre Schuldenaufnahme verbilligen. Ob es tatsächlich zur einer Einführung kommen könnte, erfahren Sie vom Zinsexperten der Commerzbank Christoph Rieger.