Digitale Nomaden: In einem Teil der Welt bereits akzeptiert und anerkannt, in anderen unbekannt und in anderen Teilen abfällig betrachtet. Es gibt Unterschiede. Und die können den Unterschied machen. Es kommt einfach auf euch an. Eine kleiner Definitionsversuch … Digitale Nomaden ? Menschen, die mit Rucksack um die Welt reisen und arbeiten. Slowmads ? Menschen, die auch um die Welt reisen und dabei arbeiten, aber eher etwas gemütlicher. Digipats ? Menschen, die schlichtweg ausgewandert sind, etwas reisen und dabei arbeiten. Allen gemein ist die Tatsache, dass sie nicht mehr im Heimatland sind. Okay. Irgendwie fallen alle unter den Sammelbegriff ?digitale...

