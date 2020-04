Mit guten Vorgaben aus den USA haben sich die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls aus der Deckung gewagt.Tokio / Hongkong / Shanghai - Mit guten Vorgaben aus den USA haben sich die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls aus der Deckung gewagt. Hinzu kam eine Beruhigung der Lange am Ölmarkt. In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 19'429,44 Punkte und konnte damit nach den jüngsten Verlusten wieder zulegen.

