Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) will für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende ausschütten. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie geplant. Die einmalige Maßnahme wird ergriffen, um eine zusätzliche Liquidität in Höhe von 192 Mio. Euro zu sichern, wie am Donnerstag berichtet wurde. An der bisherigen Dividendenpolitik soll aber festgehalten werden. Die Hauptversammlung am 10. ...

