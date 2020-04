Sehr geehrte Damen und Herren, der Absturz am Öl- und Aktienmarkt konnte sich am gestrigen Mittwoch etwas relativieren. Der DAX 30 schloss bei 10.415 Zählern. Der deutsche Leitindex wird sich bis auf weiters wohl bestenfalls seitwärts präsentieren. Die wichtige Marke bei 10.391 rückt immer in den Fokus. Möglich bleibt auch, dass die 10.138 wieder angelaufen werden könnten. Der jüngste Preissturz am Ölmarkt verunsichert neben der Corona-Krise zusätzlich. Es wird immer wahrscheinlicher, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...