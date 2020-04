Trotz Corona-Pandemie schreitet der 5G-Ausbau in Deutschland voran. Die Deutsche Telekom hat dabei besonders ambitionierte Ziele. Noch in diesem Jahr soll mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Land von 5G profitieren können. Der Konzern will seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz damit weiter ausbauen.Durch ein technisches Upgrade für die bereits vorhandenen Antennen wird der schnelle Rollout möglich. "Wir haben Großes vor mit 5G und bringen den neusten Mobilfunk-Standard noch dieses Jahr in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...