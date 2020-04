flatex Morning-news Gold (23.04.2020)

Der Preis für eine Feinunze Gold rutschte rund um den Ausbruch der Corona-Krise kräftig ab. Das hatten die Goldbullen sicherlich nicht in diesem Ausmaß auf der Uhr. Doch im Umfeld einer drohenden enormen Rezession könnte der Goldpreis durchaus wieder in Richtung seines Allzeithochs von 1.921,10 US-Dollar klettern. Die Experten der Bank of America gingen in ihrem jüngsten Bericht sogar noch weiter. Sie prognostizieren enorm steigende Goldnotierungen und gaben auf Sicht der nächsten 18 Monate ein Kursziel von 3.000 US-Dollar je Feinunze an. Zuvor lag die Zielmarke bei 2.000 US-Dollar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom Mehrjahreshoch des 14. April 2020 bei 1.747,59 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 21. April 2020 bei 1.661,38 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 1.715/1.727 und 1.748 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.760/1.768/1.780 und 1.801 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 1.694/1.682 und 1.661 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.641/1.629 und 1.608 US-Dollar auszumachen.

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MC6YW20 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/