WIESBADEN (Dow Jones)--In der Corona-Krise geht die Nachfrage nach bestimmten Gütern des täglichen Bedarfs wieder zurück. Wie eine Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigt, lagen die Verkaufszahlen für ausgewählte Hygieneartikel und Lebensmittel in der 16. Kalenderwoche vom 13. bis 19. April 2020 deutlich unter den Zahlen der Wochen zuvor.

So lag der Absatz von Toilettenpapier erneut fast zwei Drittel (minus 65 Prozent) unter dem Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Januar 2020. Auch bei anderen Produkten ging die Nachfrage in der 16. Kalenderwoche deutlich zurück. So lag der Absatz von Teigwaren und Reis jeweils bei minus 27 Prozent und der Absatz von passierten Tomaten bei minus 18 Prozent.

Die rückläufigen Verkaufszahlen können verschiedene Gründe haben, erläuterten die Statistiker. Zum einen dürfte das Angebot in bestimmten Warensegmenten kurzzeitig fehlen, zum anderen könnte eine Sättigung des Bedarfs einsetzen.

Die Nachfrage nach Seife und Desinfektionsmitteln blieb unterdessen überdurchschnittlich. Zwar lagen die Verkaufszahlen nicht mehr auf so einem hohen Niveau wie im März, dennoch lag der Absatz von Desinfektionsmitteln in der Woche vom 13. bis 19. April um 71 Prozent und der von Seife um 10 Prozent über dem Durchschnitt der sechs Monate von August 2019 bis Januar 2020.

