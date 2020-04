FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag zunächst an seine Vortageserholung angeknüpft. Im frühen Handel rückte der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 10 439,93 Punkte vor. Seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März hat das Börsenbarometer nun inzwischen um gut ein Viertel zugelegt.



Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Donnerstag um 0,65 Prozent auf 22 419,33 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,36 Prozent.



Positive Impulse kamen aus den USA, wo die Wall Street nach zwei verlustreichen Tagen wieder zugelegt hatte. Für etwas Zurückhaltung sorgte gleichwohl der anstehende Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Streit über die Aufnahme gemeinsamer Schulden zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise./la/stk



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145