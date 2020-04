BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Weltgesundheitsorganisation volle Unterstützung zugesagt. "Die WHO ist ein unverzichtbarer Partner, und wir unterstützen sie in ihrem Mandat", sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. US-Präsident Donald Trump hatte das Agieren der WHO in der Corona-Krise scharf kritisiert und die Streichung der finanziellen Mittel angekündigt. Dafür ist er internationale scharf kritisiert worden./mfi/DP/mis