Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag ohne grosse Ausschläge in den Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag ohne grosse Ausschläge in den Handel gestartet. Der SMI notiert kurz nach Eröffnung praktisch auf Vortagesschluss. Bei den einzelnen Titeln richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Aktien der Credit Suisse, die nach der Vorlage von überraschend positiven Quartalszahlen zulegen. Gebremst wird der Markt von den defensiven Schwergewichten.

Den vollständigen Artikel lesen ...