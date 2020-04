Die chinesische Regierung hat nun offiziell bestätigt, dass sie New Energy Vehicles (BEV, FCEV und PHEV) in den Jahren 2021 und 2022 von der zehnprozentigen Kaufsteuer befreit. Entsprechende Gerüchte hatte es bereits Anfang dieses Monats gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung des chinesischen Finanzministeriums und des Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) wird jedoch bestätigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...