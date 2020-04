Die Coronakrise ist auch an der Software AG nicht spurlos vorbeigegangen. Heute hat die Softwareschmiede aus Darmstadt ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese sind insgesamt sehr solide ausgefallen. Allerdings musste das Unternehmen aufgrund der Pandemie seine Jahresprognose zurücknehmen.Insgesamt konnte die Software AG ihren Umsatz um drei Prozent auf 207 Millionen Euro steigern. Für positive Überraschung sorgte das Umsatzplus in der Datenbanksparte (plus 5 Prozent) und der unerwartet starke ...

