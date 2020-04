PREOS Real Estate AG baut Bestand weiter aus und meldet Closing der Centurion-TransaktionDGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien PREOS Real Estate AG baut Bestand weiter aus und meldet Closing der Centurion-Transaktion23.04.2020 / 10:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PREOS Real Estate AG baut Bestand weiter aus und meldet Closing der Centurion-TransaktionLeipzig, 23. April 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat den Ankauf des Centurion-Bürohochhauses in Frankfurt a.M. erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion war im Dezember 2019 notariell beurkundete worden. Der Kauf ist Teil des dynamischen Bestandsausbaus von PREOS. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 Quadratmetern und befindet sich in exponierter Lage in der Frankfurter City-West. Das Objekt ist zu 95 Prozent vermietet, es beherbergt unter anderem die Deutschlandzentrale eines renommierten internationalen Finanzkonzerns sowie weitere namhafte institutionelle Mieter. Das ca. 75 m hohe Bürohochhaus wurde in den neunziger Jahren fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert.Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Nachdem Nutzen und Lasten jetzt auf PREOS übergegangen sind, profitieren wir vollumfänglich von den Mieteinnahmen, die das Centurion generiert, und vom Wertsteigerungspotenzial der Immobilie. Wir verfügen über eine prall gefüllte Objektpipeline an hervorragenden Büroimmobilien und wollen auch im laufenden Jahr unseren Bestand weiter deutlich ausbauen. Dabei verfügen wir über eine sehr gute Finanzierungsbasis und ausgezeichneten Objektzugang."Über die PREOS Real Estate AGDie PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de23.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1028177Ende der Mitteilung DGAP News-Service1028177 23.04.2020