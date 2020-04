Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation finden die 12th Austrian Equity Days in Kooperation von Wiener Börse und Kepler Cheuvreux heuer erstmals als digitales Format statt. An der Konferenz beteiligen sich 17 gelistete Unternehmen: Agrana, AT&S, FACC, Flughafen Wien, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Marinomed, Mayr-Melnhof Karton, Österreichische Post, Raiffeisen Bank International, Rosenbauer, Schoeller-Bleckmann Oilfield, Semperit, Vienna Insurance Group, voestalpine, Wienerberger und Zumtobel. An beiden Tagen werden Unternehmensvorstände und Investor Relations Manager im Stundentakt ihre aktuellen Geschäftszahlen digital präsentieren und einen Ausblick für das Jahr 2020 geben. Mit 52 registrierten Investoren und mehr als 130 Conference Calls ist das ...

