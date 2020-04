FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Unicredit von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 11,10 auf 10,20 Euro gesenkt. Die Tatsache, dass die italienische Bank mehr Geld für faule Kredite zurücklege, verschlechtere den bisher positiven Anlagehintergrund, der von einer operativen Verbesserung und steigenden Ausschüttungen an die Aktionäre ausgegangen sei, schrieb Analyst Steven Gould in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Aufwärtspotenzial der Aktie zum Kursziel sei nun moderat./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 17:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 17:26 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

