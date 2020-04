Beyond Meat Long: 74 Prozent Chance von Harald Zwick - 23.04.2020, 08:45 Uhr Beyond Meat hat in vielen Ländern seinen Bekanntheitsgrad steigern können und legt auch beim Wachstum das für den hohen Kurs erforderliche Tempo an den Tag. So konnte im Januar auch McDonald's für die Fleischersatzprodukte gewonnen werden. Kurzfristig gibt es Schwung nach oben. Beyond Meat ist eine der am schnellsten wachsenden Nahrungsmittel-Firmen in den USA und bietet ein breites Portfolio an pflanzlich basierten Fleischimitaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...