FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1650 (2070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 350 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES MORRISON TO 'OUTPERF.' ('MARKET-PERF.') - TARGET 200 P. - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY(J) TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-PERF.') - TARGET 250 P. - CITIGROUP RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 370 (460) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSD. TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1325 (1725) P. - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 55 (70) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 295 (335) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 690 (760) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 930 (1140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 90 (155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 265 (320) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 910 (940) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1180 (1210) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 310 (375) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 43 (48) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 140 (180) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1545 (1560) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1575 (1580) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2330 (3020) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS LUCECO PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES BOOHOO WITH 'BUY' - TARGET 330 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3400 (4900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS EASYJET TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 800 (1800) PENCE - PEEL HUNT CUTS HALMA TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1800 PENCE - RBC CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 450 (525) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 875 (1075) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 725 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob