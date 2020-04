LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung britischer Unternehmen ist durch die Corona-Krise erneut massiv belastet worden. Wie das Institut IHS Markit am Donnerstag in London bekanntgab, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im April um 23,1 Punkte auf 12,9 Zähler. Das ist der mit Abstand tiefste Stand seit Beginn der Erhebung vor gut zwei Jahrzehnten. Die Tiefstände während der Finanzkrise 2008/09 werden klar unterschritten.



Besonders drastisch fiel der Stimmungsindikator, der sich aus einer Umfrage ergibt, im Dienstleistungssektor. Dort brach er auf 12,3 Punkte ein. Die Indikatoren liegen eindeutig in einem Bereich, der auf eine drastische wirtschaftliche Schrumpfung hindeutet. Die Grenze zwischen Wachstum und Schrumpfung wird bei 50 Punkten gezogen.



Unternehmensschließungen und weitere Maßnahmen wegen der Virus-Krise hätten die Wirtschaftsaktivität kollabieren lassen, erklärte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Einbruch deute derzeit auf eine Wirtschaftsschrumpfung von etwa sieben Prozent im laufenden Quartal hin. Der Einbruch könne aber noch weit stärker ausfallen./bgf/jsl/jha/