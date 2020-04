BERLIN (dpa-AFX) - Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat die von den Koalitionsspitzen beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe als "Rettungsanker" bezeichnet. Den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen werde damit wieder Hoffnung und eine langfristige Perspektive gegeben, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es werde noch lange dauern, bis die Gastronomie zum Normalbetrieb zurückkehren könne.



"Die jetzt getroffene Entscheidung bringt nach der Krise wieder Geld in die Kasse. Die Unternehmen werden damit auch in der Lage sein, die neuen Darlehen, Kredite und Steuerstundungen zurückzuzahlen", sagte Bareiß. "Die Liquiditätskrise darf nicht zu einer Schuldenkrise werden." Außerdem werde mit der niedrigen Mehrwertsteuer ein schon lang bestehender Wettbewerbsnachteil im europäischen Vergleich abgeschafft. Im Juni 2021 komme das Thema dann auf "Wiedervorlage".



Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie soll laut Beschluss der Koalition ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt werden./hoe/DP/mis