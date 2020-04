FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsschulden in der Eurozone sind im vierten Quartal 2019 gesunken. Die öffentliche Schuldenquote sank gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 84,1 von 85,9 Prozent im Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen sank der Schuldenberg auf 10,0 von 10,2 Billionen Euro. In der EU-27 ging die Staatsschuldenquote auf 77,8 von 79,3 Prozent zurück, entsprechend 10,8 nach 11,0 Billionen Euro.

Der Rückgang der Staatsschuldenquote beruhte auf einem soliden Wirtschaftswachstum im Jahr 2019. Angesichts der gigantischen Finanzpakete, die im Zuge der Corona-Pandemie aufgelegt wurden, und des Stillstands der Volkswirtschaften in diesem Jahr, ist jedoch absehbar, dass die Schuldenquote in nächster Zeit stark zulegen wird.

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone sind im vierten Quartal 2019 stabil geblieben. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug wie im Vorquartal 0,7 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. In der EU-27 bleib das Defizit im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal ebenfalls konstant bei 0,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.