BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat den Anspruch des Parlaments unterstrichen, letztendlich über die Corona-Maßnahmen zu entscheiden. "Wir sind das Verfassungsorgan", sagte Brinkhaus am Donnerstag im Bundestag in der Aussprache zu einer Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Debatten müssten im Bundestag geführt werden. Schaltkonferenzen von Bundesregierung und Regierungschefs der Bundesländer etwa seien kein Verfassungsorgan.



Brinkhaus argumentierte weiter, er nehme die Krise sehr ernst. "Aber all das, was wir beschließen, kostet Geld." Irgendwann müsse das auch zurückgezahlt werden. Bei allem dürfe man also Maß und Mitte nicht aus den Augen verlieren. Mit Blick auf Forderungen aus Bund und Ländern sagte der Fraktionschef, man dürfe nicht im Wochentakt mit Hilfen nachlegen wollen.



Brinkhaus betonte, dass Deutschland innerhalb Europas solidarisch sei. Wer meine, dass nur derjenige ein guter Europäer sei, der der Vergemeinschaftung von Schulden das Wort rede, verschweige, dass Deutschland größter Nettozahler in der EU sei, ein erhebliches Maß an Kreditgarantien übernehme und die meisten Flüchtlinge aufnehme sowie auch Intensivbetten für ausländische Corona-Infizierte zur Verfügung stelle. Er würde sich wünschen, dass auch andere, die immer das hohe Lied der Solidarität sängen, so solidarisch seien wie Deutschland./rm/bk/mfi/ted/DP/mis