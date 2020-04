Im unmittelbaren Vorfeld des EU-Gipfels hat sich die Renditedifferenz (Spread) zwischen zehnjährigen italienischen und deutschen Anleihen um knapp 6 Basispunkte verringert auf 245. In der Eurozone stelle mit Blick auf notwendige Coronahilfen das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs den Höhepunkt der Woche dar, so die Analysten von Metzler.

Es sei schon im Vorfeld entscheidender Treiber für die Renditen der Peripherie der Eurozone gewesen. Spekulationen, dass Corona-Bonds auf nachhaltigen Widerstand einiger Mitgliedsstaaten treffen, hätten zu einer deutlichen Ausweitung der Spreads geführt. Im Hoch sei er zwischen Italien und Deutschland an das bisherige Jahresverlaufshoch von knapp 280 Basispunken herangerückt.

Sollte auf dem EU-Gipfel lediglich das Ergebnis der Eurogruppe (ESM, EIB und EU-Kurzarbeitergeld) beschlossen werden, dürfte der Spread über die Marke von 300 Punkten schießen. Sofern sich die EU zu einem hinreichend großen Wiederaufbaufonds durchringe, dürften sich die Spreads hingegen zunächst stabilisieren.

Für letzteres spricht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel im unmittelbaren Vorfeld am Morgen zwar Gemeinschaftsanleihen erneut abgelehnt hat, dafür aber höhere deutsche Beiträge zum EU-Haushalt in Aussicht stellte. Sie betonte aber auch, man werde weder über die Details noch den Umfang eines möglichen Wiederaufbauprogramms bereits entscheiden. "Doch eines ist schon klar", so die Kanzlerin. "Wir sollten bereit sein, im Geiste der Solidarität für einen begrenzten Zeitraum hinweg ganz andere, das heißt deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt zu leisten."

