Der Brent-Ölpreis hat am Donnerstagvormittag Aufschlägen verbucht. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 21,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Brent-Future zuletzt bei 20,37 Dollar notiert.Eine turbulente Woche am Ölmarkt neigt sich mit leichten Erholungsgewinnen dem Ende zu. Ausschlaggebend für die wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...