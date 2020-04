NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Easyjet von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 1800 auf 800 Pence mehr als halbiert. Angesichts des nahezu vollständig zum Erliegen gekommenen Passagier-Flugverkehrs und der Ungewissheit über ein Ende der Reisebeschränkungen sollte die Nachfrageerholung europäischer Airlines auf sich warten lassen, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Passagieraufkommen von 2019 dürfte frühestens 2022 wieder erreicht werden. Sie schraubte ihre Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022 massiv nach unten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

