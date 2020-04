BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise haben Busunternehmer mehr Unterstützung vom Staat gefordert. "Seit Beginn der Corona-Ausbreitung in Europa wird die Lage mit jedem Tag dramatischer", teilte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) am Donnerstag mit. "Inzwischen sind viele unserer fast 3000 privaten kleinen und mittelgroßen (zumeist familiengeführten) Busunternehmen massiv betroffen und in ihrer Existenz bedroht."



Die Busunternehmer benötigten eine Perspektive, wann mit Lockerungen für die Reisebranche zu rechnen sei. "Mit einer solchen Planbarkeit wäre es auch gut möglich, Hygienevorschriften im Bustourismus einzuhalten und damit für größtmögliche Sicherheit zu sorgen."



Außerdem forderte der Verband eine Senkung der Mehrwertsteuer bei Busreisen von bislang 19 auf 7 Prozent sowie finanzielle Soforthilfen wie den Ersatz der Ausfallkosten für Busse. "Auf Basis der Vorhaltekosten-Liste der Branchen-Versicherer fordern wir eine Erstattung pro Verbotstag und Bus rückwirkend ab dem Reisebusverbot für jeden Einsatztag."/maa/DP/jha