LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Bei der anstehenden Berichtssaison im Luftfahrtsektor stünden vor allem die Höhe der Verluste, die Kapitalvernichtung und der Zugang zu liquiden Mitteln im Blick, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch das Wiederanfahren des Reiseverkehrs sei ein Thema. Kaufempfehlungen erhalten vom Experten derzeit all jene Unternehmen, die den Liquiditätsdruck gut verkraften dürften./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

