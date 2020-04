94.028 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,53 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.24% vs. last gabb, -24.15% ytd, +23.70% seit Start 2013. Noch ein paar Ausführungen zum WTI Öl, das sich wieder leicht erholt. Grund dieser Ölpreiserholung sind wohl wiederholte Drohungen Donald Trumps in Richtung Iran, sich amerikanischen Schiffen nicht in den Weg zu stellen. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See. Ich bleibe in WTI über das Erste Group-Zertifikat long, weil ich noch nie in meiner mehr als 30jährigen "Laufbahn" als Investor einen derartig klare Marktmeinung ...

