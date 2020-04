Düstere Wirtschaftsdaten haben Europas Anlegern die Kauflaune verdorben. Zudem ließen sie vor dem am Nachmittag per Videokonferenz anstehenden EU-Gipfel Vorsicht walten. Der Dax notierte am Vormittag 0,3 Prozent schwächer bei 10.375 Punkten, der EuroStoxx50E lag 0,1 Prozent tiefer bei 2831 Zählern.

