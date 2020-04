BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die geplanten Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise verteidigt. "Wir federn unzumutbare Lohneinbußen ab für die, die länger in Kurzarbeit sind, und sichern damit auch die Kaufkraft", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Gerade Familien bekämen Kürzungen des Lohns in den vergangenen Wochen zu spüren.



Die Spitzen der großen Koalition hatten sich in der Nacht zum Donnerstag darauf verständigt, das Kurzarbeitergeld befristet bis zum Jahresende zu erhöhen - ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent des letzten Netto-Lohns (77 Prozent für Haushalte mit Kindern) und ab dem achten Monat auf 80 Prozent (87 Prozent mit Kindern). Bisher sind es 60 Prozent oder 67 Prozent des Lohns für Menschen mit Kindern.



Heil sagte, Kurzarbeit sichere in der größten wirtschaftlichen Krise dieser Generation in Deutschland Millionen Arbeitsplätze. Als weitere Unterstützung solle auch der Arbeitslosengeldbezug verlängert werden./sam/DP/mis