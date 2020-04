Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeit in der Geldanlage bedeutet, neben den klassischen Kriterien wie Rentabilität, Liquidität und Sicherheit auch ökologische, soziale und ethische Aspekte in die Investmententscheidung miteinzubeziehen, so die Deutsche Börse AG.Diese Aspekte würden betrachten, wie nachhaltig Unternehmen hinsichtlich ökologischer und sozialer Verträglichkeit sowie der guten Unternehmensführung wirtschaften würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...