Das "Digital Life" ist als Folge der Corona-Pandemie für viele bereits zur Gewohnheit geworden - gearbeitet wird vom Home-Office aus und auch die soziale Kontaktpflege erfolgt virtuell. Dem US-amerikanischen Analysehaus Tematica Research zufolge wird häufig übersehen, dass die zunehmende Abhängigkeit von digitaler Infrastruktur Türöffner für Cyber-Kriminalität ist. So sei die Anzahl der Cyberangriffe mit Corona-Bezug von 200 am 14. März auf über 5.000 pro Tag am 28. März 2020 gestiegen. Wenige Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...