Globaler Zahlungsspezialist reduzierte seinen weltweiten Kohlenstoff-Fußabdruck ab Januar 2019 auf Null

Der Earth Day feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum¹. Paysafe, eine führende spezialisierte Zahlungsplattform, begeht ihn mit der Bekanntgabe des kürzlich erlangten Status als klimaneutrales Unternehmen. Dieser Meilenstein ist Teil des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens für die Umwelt, das zentral für sein Gesamtkonzept der Unternehmensverantwortung ist. Dieses wurde im vergangenen Jahr intensiviert, als CEO Philip McHugh zum Unternehmen stieß.

Die Zertifizierung von Paysafe als klimaneutral wurde rückdatiert, um seinen Kohlenstoff-Fußabdruck sowohl für 2019 als auch 2020 zu erfassen. Sie konnte nach einer umfangreichen Datensammlung und einer externen Überprüfung erreicht werden. Die Auswirkungen seines Kohlenstoff-Fußabdrucks für die beiden Jahre wurden dann durch die Finanzierung mehrerer Nachhaltigkeitsprojekte in Entwicklungsländern ausgeglichen. Für die unabhängige Bewertung und Identifikation geeigneter Projekte ging Paysafe eine Partnerschaft mit Natural Capital Partners ein, einem führenden Unternehmen auf diesem Gebiet und Partner mehrerer Blue-Chip-Organisationen wie Microsoft und Sky.

Die drei Nachhaltigkeitsprojekte, zu denen sich Paysafe verpflichtet hat, sind Wasserfilterung und verbesserte Kochherde in Guatemala, Wiederaufforstung in Gemeinden in Ostafrika und Entwicklung erneuerbarer Energien durch Windkraft in Westindien.

Neben der Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern arbeitet Paysafe auch mit "Botschaftern" unter den Mitarbeitern zusammen, um laufend Initiativen zur Reduktion und zum Ausgleich seines Kohlenstoff-Fußabdrucks zu identifizieren. Dies geschieht zusätzlich zu der Reduktion der Emissionen, die durch die plötzliche Beschränkung von Geschäftsreisen infolge der aktuellen COVID-19-Krise möglich wurde.

Philip McHugh, CEO von Paysafe, zur Zertifizierung: "Die Erreichung der Klimaneutralität war ein entscheidender Meilenstein für uns. Zugleich sehen wir sie als Teil unseres Umweltprogramms sowie unseres ganzheitlichen Ansatzes zur Unternehmensverantwortung und zum korrekten unternehmerischen Handeln. Wir waren seit einigen Monaten zu diesem Meilenstein unterwegs. Ich bin stolz, heute am Earth Day anzukündigen, dass wir ihn erreicht haben ein Tag, an dem Menschen auf der ganzen Welt über die Bedeutung des Klimaschutzes diskutieren."

Und er ergänzt: "Angesichts der aktuellen COVID-19-Krise hat sich unser Kohlenstoff-Fußabdruck, wie bei vielen anderen internationalen Organisationen auch, über Nacht dramatisch verringert. Wir werden aber weiterhin auf dem höheren Niveau des Kohlenstoff-Fußabdrucks von 2020 kompensieren, zu dem wir uns schon vor dem Lockdown verpflichtet haben. Dies ist der richtige Weg, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die internationale Mobilität wieder in Gang kommt. Wir müssen die langfristige Perspektive der Welt, in der wir leben, im Auge haben."

Rebecca Fay, Chief Marketing Officer bei Natural Capital Partners, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Paysafe, das diesen wichtigen Meilenstein als klimaneutrales Unternehmen erreicht. Während die Pandemie die Gedanken aller beherrscht, hat die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen nicht nachgelassen. Wir hoffen, dass andere Firmen dem Beispiel Paysafe folgen, um verantwortungsvoll für die Umwelt zu handeln und zum Wandel in eine kohlenstoffarme Wirtschaft beizutragen."

Die Paysafe-Gruppe (Paysafe) ist ein führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktions-volumen von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com

Mit mehr als 300 Kunden in 34 Ländern, darunter Microsoft, MetLife, Logitech, PwC, Sky und Ørsted, macht sich Natural Capital Partners die Kraft der Wirtschaft zunutze, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Durch ein globales Netzwerk von Projekten liefert das Unternehmen Lösungen von höchster Qualität, die echte Veränderungen ermöglichen: Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, Erzeugung erneuerbarer Energie, Aufbau von Resilienz in Lieferketten, Erhaltung und Wiederherstellung von Wäldern und biologischer Vielfalt sowie Verbesserung von Gesundheit und Lebensgrundlagen. Natural Capital Partners wurde 1997 gegründet und verfügt über Teams in den USA, Europa und Mittelamerika. In den letzten neun Jahren wurde das Unternehmen als "Environmental Finance Best Offset Retailer" ausgezeichnet.

Das CarbonNeutral-Protokoll wurde von Natural Capital Partners ins Leben gerufen und wird von diesem Unternehmen verwaltet. Es war 2002 das erste klare Richtlinienpaket für Unternehmen zur Erreichung der Klimaneutralität, und seitdem hat Natural Capital Partners jedes Jahr sein Engagement fortgesetzt, um einen soliden Rahmen für klare, transparente und qualitativ hochwertige klimaneutrale Maßnahmen zu schaffen. Das Protokoll wird jährlich mit Beiträgen eines Beirats aus externen Experten aktualisiert, um sicherzustellen, dass es den neuesten Stand der Industrie und der besten wissenschaftlichen Praxis widerspiegelt.

¹Über den Earth Day 2020

Das Thema für den Earth Day 2020 ist der Klimaschutz. Die enorme Herausforderung aber auch die enormen Chancen des Klimaschutzes haben das Thema als das dringendste Thema für den 50. Earth Day nahegelegt. Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung für die Zukunft der Menschheit und die lebenserhaltenden Systeme dar, die unsere Welt bewohnbar machen.

