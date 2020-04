BERLIN (dpa-AFX) - Weitere Rettungspakete ja, weitergehende Lockerungen erstmal nein: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fährt als Krisenmanagerin in historischen Corona-Zeiten eine Doppelstrategie. Die große Koalition schnürte in der Nacht zum Donnerstag ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket, diesmal für Kurzarbeiter, Gastronomie und bedürftige Schüler. Im Bundestag nutzte die Kanzlerin ihre Regierungserklärung, um trotz des positiven Trends bei Erkrankungen und Genesungen kräftig auf die Euphoriebremse zu drücken. "Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis." Sie rief die Deutschen zum Durchhalten auf, sonst drohten herbe Rückschläge. Die Deutsche Fußball-Liga beriet gleichwohl über einen baldigen Neustart der Profis mit Geisterspielen.Selbst US-Präsident Donald Trump, der eigentlich rasch die daniederliegende Wirtschaft so rasch wie möglich wieder hochfahren will, warnte nun vor einer zweiten Infektionswelle im Land. Die Europäische Union kämpft derweil gegen die schwere Rezession an. EU-Ratschef Charles Michel forderte vor einem EU-Video-Gipfel am Nachmittag einen europäischen Marshall-Plan, um die schwer getroffene Wirtschaft mit "beispiellosen Investitionen" wieder anzukurbeln. Für Streit sorgt weiter die Frage, ob die EU-Staaten im Kampf gegen die Corona-Folgen gemeinsame Schulden aufnehmen sollen. Merkel ist dagegen.NEUES RETTUNGSPAKET FÜR ÜBER 10 MILLIARDEN EURODie große Koalition will vor allem soziale Härten abfedern und Betrieben die Existenz sichern: Das Kurzarbeitergeld soll erhöht werden, um vor allem für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert. Die in der Krise besonders belasteten Gastronomiebetriebe bekommen Steuererleichterungen. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird vom 1. Juli für ein Jahr auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt. Um Schulen und Schüler beim digitalen Unterricht zu Hause zu unterstützen, will der Bund 500 Millionen Euro bereitstellen. Bedürftige Schüler sollen einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von Computern bekommen. Kostenpunkt des gesamten Pakets: Mehr als 10 Milliarden Euro, wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte.WARNUNGEN UND MAHNUNGEN IM BUNDESTAGAm härtesten ging Merkel manche Bundesländer an. Die Umsetzung der Öffnungs-Beschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch", sagte die Kanzlerin. Merkel bereitete die Bürgerinnen und Bürger auf noch lang anhaltende Beschränkungen wegen der Pandemie vor. Mit Konzentration und Ausdauer gerade am Anfang könne man vermeiden, von einem zum nächsten Shutdown zu wechseln "oder Gruppen von Menschen monatelang von allen anderen isolieren zu müssen und mit furchtbaren Zuständen in unseren Krankenhäusern zu leben".Bund und Länder hatten am 15. April unter anderem beschlossen, dass Läden seit Montag bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen können. Die strikten Kontaktbeschränkungen wurden aber bis mindestens Anfang Mai verlängert. Vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt aber weitere Lockerungen an, etwa Sportangebote für Jugendliche oder das Öffnen von Kindertagesstätten, Spielplätzen und Schulen.WANN GEHT DIE BUNDESLIGA WIEDER LOS?Fußball-Clubs und -Fans hoffen darauf, dass es im Mai wieder losgeht - zumindest mit Geisterspielen in der Bundesliga. Laschet und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder hatten den 9. Mai als möglichen Termin für die Wiederaufnahme der Bundesliga ins Spiel gebracht. An diesem Donnerstag wollte die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga das Konzept für den Neustart beraten.AUCH TRUMP TRITT AUF DIE BREMSEUS-Präsident Trump will die US-Wirtschaft möglichst rasch wieder vom Joch der Corona-Beschränkungen befreien - doch jetzt bremst er sogar einen republikanischen Gouverneur aus. Die angekündigten Lockerungen im Bundesstaat Georgia ab diesem Freitag kämen "zu früh", sagte Trump. "Sicherheit muss Vorrang haben", sagte der Republikaner am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Unterdessen warnten seine Berater schon vor einer zweiten Coronavirus-Epidemie im Herbst. Sie forderten daher alle daher Amerikaner auf, sich im Interesse des Gemeinwohls dieses Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen.Daimler MIT GEWINNEINBRUCH - AUCH VW STARTET WIEDERDie Coronavirus-Krise mit geschlossenen Autohäusern und Stillstand in den Werken hinterlässt bei Daimler deutliche Spuren in der Bilanz. Im ersten Quartal brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern um fast 78 Prozent auf nur noch 617 Millionen Euro ein, wie der Autobauer in der Nacht zum Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Rechnet man Sondereffekte wie etwa die Kosten für die Dieselaffäre oder Umstrukturierungen heraus, bleiben im operativen Geschäft immerhin 719 Millionen Euro. Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt Daimler seine Werke seit Montag nach und nach und unter strengen Hygienevorgaben wieder hoch. Auch bei Volkswagen heißt es: Zurück ans Band. Nach rund fünf Wochen Corona-Stillstand läuft bei Volkswagen die Autoproduktion langsam wieder an. Den Anfang machte am Donnerstag das Werk im sächsischen Zwickau. Dort wird seit November 2019 mit dem vollelektrischen ID.3 das - neben dem Golf 8 - wichtigste neue Modell des Konzerns gebaut.KAUFLAUNE DER DEUTSCHEN MIES WIE NOCH NIEOb die Deutschen auch bald wieder Lust haben, sich neue Autos anzuschaffen, steht in den Sternen. Wie der Nürnberger Marktforscher GfK am Donnerstag mitteilte, war die Stimmung bei den Verbrauchern in Deutschland noch nie so schlecht wie jetzt: Die Angst vor Arbeitsplatzverlust und Kurzarbeit in der Corona-Krise hat das Konsumklima in der Bundesrepublik auf einen historischen Tiefstand gedrückt./hot/DP/fba