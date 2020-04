Dass Frank Thelen "Die Höhle der Löwen" verlässt, ist schon länger bekannt. Bis Dienstag war er allerdings noch als TV-Investor zu sehen. Jetzt zieht er nach sieben Staffeln DHDL Bilanz. Es grenzt an ein Wunder, dass Frank Thelen so lange als Investor in der "Höhle der Löwen" zu sehen war. Das zumindest hat Thelen in einem Interview mit der Bild erklärt. Die Zusammenarbeit mit Jochen Schweizer habe ihn so gestört, dass er am liebsten hinschmeißen wollte. Trotzdem hat der Löwe seine Fans sieben Staffeln lang mit spannenden Investments und harten Worten begeistert. Mehr als 5,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...