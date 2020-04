Anfang 2021 sollen die ersten Opel Mokka der zweiten Generation an ihre Käufer ausgeliefert werden. Dabei wird es von Beginn an auch eine vollelektrische Modellvariante geben. Im vierten Quartal 2020 will Opel die Serienproduktion des neuen Opel Mokka starten. Das Fahrzeug ist nach Unternehmensangaben komplett neu konstruiert worden. Dabei sei von Beginn an die Elektrifizierung mitgedacht worden. Ersteres ist naheliegend, da das neue Mokka-Modell mit Konzernmutter PSA eine neue Plattform bekommt. Zweiteres bleibt abzuwarten. Basiert der Elektro-Mokka auf dem Corsa-E...

