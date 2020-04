Frankfurt (www.fondscheck.de) - Lyxor International Asset Management erweitert das Angebot an ETFs mit Fokus auf Nachhaltigkeit um einen Tracker deutscher Aktien, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor 1 DAX 50 ESG UCITS ETF - Dis (ISIN DE000ETF9090/ WKN ETF909) könnten Anleger unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in eine Auswahl von 50 Aktien aus den Indizes DAX, MDAX sowie TecDAX investieren. Es würden Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern wie Glücksspiel, Tabak, Kernenergie, Kraftwerkskohle, Waffen oder Rüstungsgüter aktiv seien. ...

