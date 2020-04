Bei Bernau entsteht das aktuell größte Windpark-Projekt in der Region Berlin-Brandenburg. Die Berliner Stadtwerke steigern mit der Verdichtung eines bestehenden Windparks ihre Windanlagenkapazitäten auf das Zweieinhalbfache. Mit neun Anlagen in der Nähe des Vorwerks Albertshof bei Bernau steigern die Berliner Stadtwerke in diesem Jahr ihre Windenergie auf das Zweieinhalbfache. Die Fundamente sind bereits im Bau. Bis zum Spätherbst werden Türme und Rotoren montiert und ab Anfang 2021 sollen die Anlagen ...

