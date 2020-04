Die Commerzbank arbeitet laut einem Pressebericht an einer drastischen Verkleinerung des Filialnetzes. Es dürften damit nicht nur hunderte Filialen, sondern auch tausende Arbeitsplätze auf dem Prüfstand stehen.Eine Fraktion innerhalb der Commerzbank wolle die Zahl der Geschäftsstellen von 1.000 auf 400 bis 500 halbieren, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag in seiner Online-Ausgabe. Auslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...