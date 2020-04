BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht durch den Koalitionsbeschluss zum Kurzarbeitergeld mehr Aufwand für die Verwaltung, aber für untere Einkommensschichten immer noch eine Lücke. Die Administration der Kurzarbeit werde "deutlich schwieriger", sagte der Direktor des Nürnberger Instituts, Bernd Fitzenberger, anlässlich einer Videokonferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin. Es müsse nun genau geschaut werden, welche Beschäftigten erst drei oder weniger Monate in Kurzarbeit seien und welche schon länger.

Union und SPD hatten in der Nacht zu Donnerstag beschlossen, dass das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat von derzeit 60 auf dann 70 Prozent des Nettolohns und ab dem siebten Monat auf 80 Prozent steigen soll. Positiv sei, dass eine Anhebung der Leistungssätze über das bisherige Arbeitslosengeld-I-Niveau den Beschäftigten einen stärkeren Anreiz gebe, in ihren Unternehmen zu bleiben, sagte Fitzenberger. Die Sätze seien bislang niedriger als in vielen europäischen Ländern, wenngleich sie eine längere Laufzeit hätten.

Kurzarbeit auf Minijobs und Neueinstellungen ausweiten

Statt einer zeitlichen wäre jedoch eine "soziale Staffelung" sinnvoller gewesen, betonte der IAB-Direktor. Zwar würde auch das den Verwaltungsaufwand erhöhen, allerdings würde es Niedrigverdienern stärker helfen. Denn sie könnten weiterhin "sehr schnell in die Grundsicherung abrutschen", warnte Fitzenberger.

Zudem forderte das IAB die Ausweitung der Kurzarbeit auf Minijobs - die nicht sozialversicherungspflichtig und damit nicht von dem Instrument erfasst sind - sowie auf Neueinstellungen. Zwischen Januar und März hätten viele Menschen noch einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Wenn ihr Betrieb nun in Kurzarbeit gerate, "stehen sie einkommensmäßig vor dem Nichts".

Vorschlag eines Helikoptereinkommens

In einer schwierigen Lage seien auch Soloselbstständige, an denen die Soforthilfen, die ausschließlich Betriebsausgaben abdecken, vorbeigehen. Sie erielten auch nur schwer Zugang zur Grundsicherung. "Man könnte auch ergänzend für diese Personengruppen über ein Helikoptereinkommen nachdenken", so Fitzenberger.

Nicht ausreichend erfasst von den staatlichen Hilfsmaßnahmen seien zudem Entsandte und Saisonarbeiter, ergänzte die Berliner Sozialwissenschaftlerin Anke Hassel. Aus der Perspektive von Geringverdienern habe Frankreich die beste arbeitsmarktpolitische Variante gewählt. Dort werde mindestens der Mindestlohn ausgezahlt. Schlecht erfasst von den Corona-Maßnahmen seien generell auch Frauen und Kinder.

Dennoch nimmt Deutschland mehr Geld in die Hand als etwa Länder wie Japan oder die USA, betonte Hassel. "Es hat eigentlich das umfangreichste Rettungspaket mit 17 Prozent des GDP" (Bruttoinlandsprodukts). Zwar seien das meiste davon Kredite, dennoch sei die Summe "bemerkenswert".

Das IAB geht davon aus, dass die Reserve der Bundesagentur für Arbeit noch in diesem Jahr auf null absinkt. Das Finanzpolster der Behörde lag zum Jahresende bei 25,8 Milliarden Euro.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 08:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.