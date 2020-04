NEW YORK (Dow Jones)--S&P stuft das Rating des Unterhaltungskonzerns Walt Disney Co auf A- von A herunter. Damit werde darauf reagiert, dass die Pandemie die Unterhaltungsparks des Konzerns schwer belaste, teilte die Ratingagentur mit. Selbst nach dem Ende der Pandemie würden die Themenparks nicht so schnell wieder zu ihrer alten Auslastung zurückfinden, glauben die Ratinganalysten. Die Einstufung bleibe auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung, da weiterhin Unsicherheit darüber bestehe, wann die Parks wieder öffnen dürfen.

April 23, 2020 08:46 ET (12:46 GMT)

