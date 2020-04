Wacker Neuson SE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Aussetzung der Dividende vor; virtuelle Hauptversammlung für den 30. Juni 2020 geplantDGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Dividende Wacker Neuson SE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Aussetzung der Dividende vor; virtuelle Hauptversammlung für den 30. Juni 2020 geplant23.04.2020 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MARWacker Neuson SE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Aussetzung der Dividende vor; virtuelle Hauptversammlung für den 30. Juni 2020 geplantMünchen, 23. April 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE, München, haben heute gemeinsam einen geänderten Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Vor dem Hintergrund der derzeit nicht absehbaren Folgen der Covid-19 Pandemie und der Rücknahme der Jahresprognose wird der Hauptversammlung nunmehr vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Diese Maßnahme soll die finanzielle Stabilität zusätzlich stärken und die Liquidität des Konzerns weiter absichern. Der bisherige Vorschlag sah vor, eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten.Des Weiteren wurde der Beschluss gefasst, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung rein virtuell durchzuführen. Damit reagiert die Gesellschaft auf die geltenden Restriktionen infolge der Covid-19 Pandemie. Als Termin wurde der 30. Juni 2020 festgelegt. Bisher war der 21. Juli 2020 für eine Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung vorgesehen.Ihr Ansprechpartner:Wacker Neuson SE Christopher Helmreich Head of Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-427 christopher.helmreich@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.comZusatzinformationen zur Aktie der Wacker Neuson SE: ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland23.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1028649Ende der Mitteilung DGAP News-Service1028649 23.04.2020 CET/CEST