Ab März 2009 stieg der Dow in den folgenden 15 Monaten um 61 % mit der zitierten Begründung einer Rezession. Der DAX legte in der gleichen Zeit rd. 61 % zu, in den folgenden jeweiligen Korrekturen (2011 und 2016) um rd. 45 %, vom Tiefstkurs aus gerechnet. Ergebnis: Die Meinung der Profis ist der beste Kontraindikator dafür, wie sie aus unerfindlichen Gründen am tiefsten Stand des Marktes die Rezession voraussagen und aus allen Aktien flüchten. Vor 8 Wochen klang alles anders. Die gleiche Umfrage ergab im Februar die höchste Aktienquote, die geringste Barliquidität und eine durchweg optimistische Konjunktureinschätzung. Mehr ist dazu nicht zu sagen, oder doch?



Das Pendant liefern die Analysten der DT. BANK für eine DAX-Aktie, aus speziellem Grund: LUFTHANSA. Mit Datum 16.04.: Die LUFTHANSA benötige täglich mehr als 1 Mio. €, so dass Schulden über 11 Mrd. € auflaufen dürften, solange der Flugbetrieb stillsteht. Daraus errechnet sich eine Kapitallücke in Relation zu anderen Bilanzdaten und dem Ebit (alles nur geschätzt), was zu einer Kapitalerhöhung zwinge. Doch dafür wäre ein Kurs von über 8 € nötig, wozu Österreich und die Schweiz für ihre jeweiligen LH-Töchter zu beteiligen wären. Rechnerischer Wert der LUFTHANSA somit inklusive Bezugsrecht rd. 1 € und in verschiedenen Alternativen 5 € auf den jetzigen Kurs bezogen. Also: Verkauf! Der berühmte Mathematiker Fibonacci (Urvater von Elliott Wave) würde sich glücklich schätzen. Es genügt ein Blick auf den Chart: Die perfekte Baisse in 5 Schritten, davon 3 als Trend und zwei als Korrektur. Der beste Kontraindikator!



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die aktuelle Marktlage.



