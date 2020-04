Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts027/23.04.2020/15:00) - Nach wochenlangen Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Viruspandemie durch Sars-CoV-2 sind in dieser Woche bundesweit erste Lockerungen beschlossen worden. Werden diese greifen oder führen sie in eine neue Infektionswelle, die womöglich einen 2. Lockdown zur Folge hätte? Die langfristigen Auswirkungen der weltweiten Pandemie sind bei weitem noch nicht abzusehen. Der finanzielle Schaden wird derweil auf sechsstellige Milliardenbeträge geschätzt. Die staatlichen Förderhilfen aus Steuergeldern sind daher ein wichtiges Instrument, um den wirtschaftlichen Schaden abzufedern. Allerdings kommt es hier immer wieder zu Missbrauch von Corona-Geldern. Wie können sich Wirtschaft und letztlich die Gesellschaft davor schützen? Subventionsbetrug ist kein Kavaliersdelikt: Corona-Missbrauch mit Online-Hinweisgebersystem vorbeugen Der Bund hat Corona-Fördergelder in Höhe von mehreren Milliarden bereitgestellt, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Freiberuflern schnelle und unbürokratische Hilfe versprechen sollen. Allerdings lässt sich leider auch vereinzelt Missbrauch, beziehungsweise Fälle von ungerechtfertigter Vorteilsnahme, in Bezug auf die Anforderung und die Bereitstellung von Geldern feststellen. Hohe Summen, die an anderer Stelle dringend benötigt werden, gehen dadurch verloren. Wie können Förderbanken und andere Finanzinstitute einfach und unkompliziert diesem Missbrauch zu Lasten der Allgemeinheit vorbeugen? Eine Lösung können elektronische Hinweisgebersysteme sein, die bei der Aufdeckung und Prävention unterstützen und somit dem Missbrauch der Corona-Hilfen effektiv entgegentreten. Online-Hinweisgebersysteme ermöglichen eine vertrauliche Übermittlung von Hinweisen an die jeweiligen Institute, die mit Hilfe dieser Informationen weitere Schritte zur Aufklärung einleiten können. Somit kann gewährleistet werden, dass die Hilfsgelder an die richtige Stelle gelangen und nicht missbraucht werden. Solidarität, Werte und Gemeinsinn statt Profitmaximierung oder Shareholder-Value: Business Keeper AG bietet Förderbanken kostenlose Nutzung ihres Hinweisgebersystems Zahlreiche öffentliche Behörden, Banken und Finanzdienstleister arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit Online-Hinweisgebersystemen. Als langjähriger Partner von staatlichen Behörden und Banken ist die Business Keeper AG aus Berlin seit fast 20 Jahren Vorreiter im Bereich von Lösungen, die helfen sollen, die Einhaltung von Regeln und Gesetzen sicherzustellen und eine bessere Wirtschaftsethik zu etablieren. In der aktuellen Situation will die Berliner Software-Firma eine möglichst effektive Hilfestellung anbieten: Mit wenig Aufwand können Förderbanken auf ihrer Webseite einen sicheren und vertraulichen Meldeweg, den "BKMS® Quick Response", integrieren und somit schnell über mögliche Missbrauchsfälle informiert werden. Da sich die schwierige Wirtschaftslage voraussichtlich über einige Monate ziehen wird, möchte das Unternehmen den Förderbanken die Nutzung des "BKMS® Quick Response" bis Ende 2020 kostenfrei zur Verfügung stellen. Vorstand Kenan Tur, der die Business Keeper AG vor 20 Jahren aus einer intrinsischen Motivation heraus gründete, erklärt: "In dieser schwierigen Zeit steht die Eindämmung der Infektionen und damit die Gesundheit jedes Einzelnen an erster Stelle. Nur wenn wir als eine Gemeinschaft, die sich an den gleichen Werten orientiert, agieren, können wir diese Krise bestmöglich bewältigen. Wir als Unternehmen sehen uns auch der Gesellschaft verpflichtet und möchten unseren Teil hierzu beitragen. Dabei sollten weder Profitmaximierung noch der Shareholder-Value im Vordergrund stehen." Über die Business Keeper AG Die Business Keeper AG mit Sitz in Berlin ist der europaweit erste und führende Anbieter eines elektronischen Hinweisgebersystems. Das Business Keeper Monitoring System (BKMS® System) ermöglicht die systematische und vertrauliche Übermittlung von Hinweisen von Mitarbeitern und Lieferanten und schützt Organisationen auf diesem Weg nachhaltig sowohl vor rechtlichen als auch vor reputativen Schäden. Dabei erfüllt das hochsichere, webbasierte BKMS® System höchste Anforderungen an den Datenschutz sowie die Datensicherheit und ist das erste, von einer Datenschutzaufsichtsbehörde zertifizierte Hinweisgebersystem. Zu den Kunden der Business Keeper AG zählen internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen, Banken, Versicherungen, die öffentliche Verwaltung, das Gesundheitswesen, gemeinnützige Institutionen und Anti-Korruptionsorganisationen weltweit. Das BKMS® System wird derzeit in 197 Ländern und Regionen sowie in mehr als 70 Sprachen eingesetzt. Etwa fünf Millionen Angestellte von Kundenunternehmen (ohne Zulieferer und Partner) haben Zugang zu der Anwendung. Unter Einbezug der behördlichen BKMS® Systeme sind es rund 500 Millionen potenzielle Nutzer. Pressekontakt: Ulrike Dittmar Business Keeper AG Bayreuther Str. 35 10789 Berlin Tel.: +49 (0) 30 88 77 444 0 Fax: +49 (0) 30 88 77 444 66 E-Mail: u.dittmar@business-keeper.com Web: https://www.business-keeper.com/de/ (Ende) Aussender: Business Keeper AG Ansprechpartner: Ulrike Dittmar Tel.: +49 30 8877444-0 E-Mail: u.dittmar@business-keeper.com Website: www.business-keeper.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200423027

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)