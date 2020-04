Vancouver (British Columbia, Kanada), 23. April 2020. Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA, FWB: 1WZ:GR, OTC: PEMTF) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es von Depository Trust Company ("DTC") die Genehmigung erhalten hat, die Stammaktien des Unternehmens für das elektronische Clearing und Settlement über DTC zuzulassen (die "DTC-Zulassung").DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust and Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die elektronische Verrechnung börsennotierter Unternehmen abwickelt. Die DTC-Zulassung umfasst eine elektronische Methode zur Verrechnung von Wertpapieren, die den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Verrechnungsprozess für bestimmte Investoren beschleunigt. DTC ist Mitglied von U.S. Federal Reserve System, einer Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem Bankenrecht des Bundesstaates New York und einer bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierten Clearingstelle.Neben dem außerbörslichen Handel in den USA unter dem Börsenkürzel "PEMTF" werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel "MOTA" und an der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel "1WZ" gehandelt."Wir freuen uns, dass wir die DTC-Zulassung erhalten haben, da diese den Prozess des Handels und des Austauschs unserer Aktien durch Investoren und Makler in den USA vereinfacht, was Mota und dessen Aktionären zugutekommen wird. Ich gehe auch davon aus, dass die DTC-Zulassung unsere allgemeine Liquidität verbessern und dazu beitragen wird, unsere Aktionärsbasis in Nordamerika zu erweitern", erklärte Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.Über Mota Ventures Corp.Mota Ventures ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum von CBD-Produkten anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Nature's Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:MOTA VENTURES CORP.Ryan HogganChief Executive OfficerFür weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an President Joel Shacker unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen über die Liquidität und den Handel mit seinen Stammaktien; seine Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seine Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen; und seine Pläne, umsatzproduzierende CBD-Marken und Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 