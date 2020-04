NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Rückgang des Umsatzes im ersten Quartal sei weniger stark ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es werde zwar wohl noch herausfordernder für den Autobauer werden, doch das erste Quartal sei ein vergleichsweise guter Start in die Corona-Krise gewesen./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 02:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

