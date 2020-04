BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Koalitionsbeschluss, bedürftige Schüler in der Corona-Krise mit einem Zuschuss für den Kauf von Laptops oder Tablets zu unterstützen, laufen zwischen Bund und Ländern Gespräche über die Verteilung der Mittel. Das sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Donnerstag in Berlin. Man suche nach einem schnellen Weg, wie die insgesamt 500 Millionen Euro - die auch den Schulen für die Erstellung von Online-Lehrangeboten zugutekommen sollen - zielgenau eingesetzt werden könnten, sagte die CDU-Politikerin. Details könne sie noch keine nennen. Für die Schulpolitik sind in Deutschland die Bundesländer selbst zuständig.



"Wir werden für die Bildung unserer Kinder auch in diesen Tagen und auch in dieser Lage alles möglich machen, was möglich zu machen ist", sagte Karliczek. Es gehe darum, jetzt kurzfristige Hilfe zu leisten, dass digitaler Unterricht überall stattfinden könne, so dass die Frage, ob Kinder abgehängt würden, sich nicht mehr stelle.



Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss auf ein "Sofortausstattungsprogramm" von über 500 Millionen Euro verständigt. Das Geld sollen die Schulen für Online-Lehrangebote nutzen. Außerdem sollen bedürftige Schüler einen Zuschuss von 150 Euro bekommen, für den Kauf eines Laptops oder anderen Gerätes für den Unterricht zu Hause. Vor dem Hintergrund flächendeckender Schulschließungen hatten Bildungsexperten immer wieder davor gewarnt, dass Schüler aus ärmeren Familien abgehängt werden könnten, wenn sie keine Geräte für derzeit über E-Mail und andere elektronische Kanäle stattfindende Kommunikation mit den Lehrern haben./jr/DP/jha