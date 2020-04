MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will wegen der Covid-19-Pandemie die Dividende aussetzen. Aufgrund der nicht absehbaren Folgen der Corona-Krise und der kürzlich zurückgenommenen Prognose werde der Hauptversammlung vorgeschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in München mit.



Mit der Maßnahme solle die Liquidität des Konzerns gesichert und die finanzielle Stabilität gestärkt werden, hieß es weiter. Bislang war eine Dividende von 0,60 Euro je Anteilschein vorgesehen. Zudem hat Wacker Neuson entschieden, die bislang für den 21. Juli geplante Hauptversammlung nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Stattdessen soll am neuen Termin (30. Juni) eine Online-Versammlung stattfinden./eas/he

